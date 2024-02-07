Hafize Gaye Erkan görevden alındığı günün detayları ortaya çıktı: Şok eden '2 milyar dolar' detayı

2 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE



Geçtiğimiz cuma günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sürpriz bir şekilde görevden alınması ve yerine yardımcısı Fatih Karahan'ın getirilmesi piyasalarda dalgalar yarattı. Ekonomist Iris Cibre'nin paylaşımına göre, bu değişiklik sonrası yaşanan olumsuz piyasa tepkilerini dengelemek amacıyla Merkez Bankası'nın 2 milyar dolarlık bir müdahalede bulunduğu iddia edildi.



Cuma günü yaşanan bu olayın ardından, Merkez Bankası'nın kuru cuma kapanış seviyesinde tutmak için ciddi bir çaba sarf ettiği ve bu kapsamda önemli miktarda döviz sattığı belirtiliyor. Aynı zamanda, swap piyasalarındaki süregelen düşüş ve depo ihalelerinin likiditeyi kurutmaya başladığı, bu durumun brüt rezervler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki hafta brüt rezervlerde daha da bir düşüş bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCI TAHVİLLERE İLGİ GÖSTERİYOR



Yabancı yatırımcıların da 1 Şubat itibarıyla Türk tahvillerine ufak çapta tekrar ilgi göstermeye başladığı görülüyor. Bu hareketlilik, Merkez Bankası'nın politika değişiklikleri ve piyasaya müdahalelerinin yatırımcı güveni üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.



Merkez Bankası Başkanı değişikliği ve ardından gelen 2 milyar dolarlık döviz satımı, Türkiye ekonomisindeki belirsizliklerin devam ettiğine işaret ediyor. Piyasaların bu tür olaylara hızlı ve volatil tepkiler vermesi, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalara yönelik beklentilerin ne derece kritik olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haber MERKEZİ