07 Şub 2024 - 03:15- Spor G:

Yeni golcü Hwang

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Corendon Alanyaspor'un devre arası transfer sezonundaki ilk bombası İngiltere Premier Ligi'nden geldi. Turuncu yeşilli ekip, Nottingham Forest takımından Güney Koreli Ui-Jo Hwang'ı sezon sonuna kadar kiraladı

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TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor'un hücum hattına takviye geldi. Turuncu yeşilliler, daha önceden prensip anlaşmasına vardıkları Nottingham Forest takımından Güney Koreli Ui-Jo Hwang'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Dün tesislerde düzenlenen törende konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Nottingham Forest takımından santrafor Ui-Jo Hwang'ı kadromuza dahil ettik. Kendisi Güney Kore Milli Takımı'nın da takım kaptanlarından. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. Scout ekibimiz kendisini takip ediyordu. Yaklaşık 2 yıl önce maliyetleri kulübümüz için çok yüksek olduğundan transferi mümkün olmamıştı. Bu sezon ligin 2'nci devresi için kiralık olarak transfer etmek nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Transfer çalışmaları hakkında yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Başkan Çavuşoğlu, "Şu an için takımdan ayrılması ön görülen bir futbolcumuz yok. Belki bir transferimiz daha olabilir" şeklinde yanıtladı.

Yeni golcü Hwang

"ÇOK ZOR VE REKABETÇİ BİR LİG"


Alanyaspor'un yenil golcüsü Ui-Jo Hwang ise, "Başkanımızdan başlamak üzere herkese bana olan ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk andan beri herkes bana kendimi çok iyi hissettirdi. Tabi ki ben sahada, antrenmanda, maçta, her yerde elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Bir an önce takıma katılmak için çok sabırsızlanıyorum" dedi.
Güney Kore Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kim Min-jae'den Türkiye ile ilgili bilgi alıp almadığı yönündeki bir soru üzerine ise Ui-Jo Hwang, " Son zamanlarda olmasa da daha önceden konuşmuştuk. Bana Türkiye'nin çok zor, rekabetçi ve iyi bir lig olduğunu söylemişti. Ben de bu ligde mücadele etmek için çok heyecanlıyım" diye konuştu. Cemali AYDINOĞLU

Yeni golcü Hwang

Kaynak: Spor SERVİSİ

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07 Şub 2024 - 03:15 - Spor

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