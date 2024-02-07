Özçelik asker uğurladı

Alper ve Durdu Öztürk’ün oğulları Yasin ile Mustafa Ümit ve Zübeyde Öztürk’ün oğulları Murat’ı vatan görevine uğurlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik, “Ana ocağından peygamber ocağına gidecek gençlerimize vatani görevlerinde başarılar diliyorum. Anaların kınalı kuzularına hayırlı tezkereler temenni ediyorum” dedi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ