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Özçelik asker uğurladı

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Cikcilli Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen asker uğurlama yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özçelik asker uğurladı mask
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Alper ve Durdu Öztürk’ün oğulları Yasin ile Mustafa Ümit ve Zübeyde Öztürk’ün oğulları Murat’ı vatan görevine uğurlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik, “Ana ocağından peygamber ocağına gidecek gençlerimize vatani görevlerinde başarılar diliyorum. Anaların kınalı kuzularına hayırlı tezkereler temenni ediyorum” dedi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# haber

07 Şub 2024 - 03:08 - Gündem

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