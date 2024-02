'Afetlere hazırlıklı olmalıyız'

OSMAN Özçelik mesajında "Asrın Felaketi" depremin insan hayatında kapanmaz yaralar açtığını, insanlık tarihi için tarifsiz bir acıyı ifade ettiğini söyledi.

Yerel Yönetimlere önemli görevler düştüğünü kaydeden Özçelik, "Yerel yönetimler her türlü afete karşı hazırlıklı olmak ve acil durum müdahale planlarını güçlendirmekle sorumludur. Bu bilinçle bilim ve teknolojinin tüm kaynaklarını kullanarak, Alanya’mızı geleceğe hazırlayacağız. Alanya, depremden etkilenen illerimizin acısını derinden hissetmiştir. Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza, tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya'mızda da birlik, beraberlik ve dayanışma bilinciyle yardım eli uzatılmıştır. Şehrimizde dayanışma bilinci ve gönüllü çalışmaların büyük katkısıyla depremin yaralarının sarılmasında, eksikliklerin giderilmeye çalışılmasında üstün gayret gösterilmiştir. Alanya'mızda herkes binlerce depremzedeyi büyük bir sorumlulukla bağrına basmıştır. Büyük afetin ardından yapılan çalışmaların büyük bir karmaşa içerisinde sürdürülmesi, etkin bir afet yönetimi yapılamaması yaşadığımız bir başka acı gerçektir” dedi.

BÜTÜNCÜL VE BİLİMSEL ANLAYIŞ

Yapılaşma sistemini ve kültürünü değiştirmek için tutarlı adımların atılması gerektiğine işaret eden Özçelik, tarımsal alanlar ile zemini sorunlu bölgelere yüksek katlı imar izinlerinin verilmekte olduğunu ve emsal artışlarıyla kentlerin yoğunlaştırıldığını vurgularken, “Yerel Yönetimler, her türlü afete karşı hazırlıklı olmak ve acil durum müdahale planlarını her daim güçlendirmekle sorumludur. Kadromuz, bilim ve teknolojinin tüm kaynaklarını sonuna kadar kullanarak, Alanya’mızı geleceğe hazırlayacaktır. Hiç şüphesiz bütüncül ve bilimsel bakabilen politik bir anlayışa ihtiyaç vardır. Akdeniz Körfezi’nde her yıl çok sayıda ve çeşitli büyüklükte depremler meydana gelmektedir. Gelecekte de büyük felaketlerin yaşanmaması için şimdiden önlem alınmalıdır.

Depremlerde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine, milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı. ( Haber MERKEZİ)

