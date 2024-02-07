ALKÜ asrın felaketini unutmadı

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat günü Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ili doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) yapılan çeşitli programlarla anıldı. Programlara; ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, fakülte dekanları, MYO müdürleri, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal ile akademik ve idari personel katıldı. Programlar ilk olarak ALKÜ Abdurrahman-Nimet Alaattinoğlu Camisi'nde öğle namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hayatını kaybedenler için yapılan duaların ardından hep birlikte öğle namazı kılındı ve ardından lokma ikramı yapıldı. Anma programları, ALKÜ Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen “Asrın Felaketi: 6 Şubat Depremi Konferansı” ile devam etti.



PROF. DR. AKIN: ASRIN FELAKETİNDE ASRIN BİRLİKTELİĞİNİ GÖSTERDİK



Programın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, 6 Şubat depremlerinin yüreklerde en derin çatlağı oluşturduğunu ve büyük bir iz bıraktığını söyledi. Yitirilen canlara rahmet dileyen Rektör Yardımcısı Akın, “Bundan tam 365 gün önce büyük bir acı yaşadık ve hepimizin kalbinde derin izler açıldı. Belki ömrümüzde hissettiğimiz en büyük acılardan bir tanesi oldu. Tarihte karşılaştığımız diğer felaketlerle kıyaslandığı zaman gerçekten bu depremin, asrın felaketi olduğunu anlıyoruz. İnancımız gereği bu derin acıları kalbimize gömdük. Geride kalanlara yardım etmek için seferber olduk. Asrın felaketinde asrın birlikteliğini yaşadık. Daha büyük acılar yaşamamak için her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Büyük felaketlerden önce, felaket sırasında, sonrasında ve uzun dönemde neler yapmamız gerektiğine dair verecekleri bilgiler için konuşmacılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden ALKÜ öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” dedi.



AFET ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASINDA YAPILACAKLAR ANLATILDI



Konferansta; ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Muhittin Eren Uçkan tarafından “6 Şubat Depremlerinde Altyapı ve Üstyapıların Deprem Performansları” konusu anlatıldı. Uçkan, depremin büyük acılara yol açtığını aynı zamanda mühendislik açısında da yeni bilgiler öğrettiğini belirtti. Uçkan, hasar alan yapı ve binaların büyük çoğunluğunun 2000 öncesi yapılan yapılar olduğunun da altını çizdi. Uçkan konuşmasında özellikle fay hattı üzerindeki şehirlerde yapılaşmanın yeni bir boyut kazandığına değindi. Konferansın devamında AKUT Alanya Ekip Lideri Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz tarafından “Deprem Sürecinde Arama Kurtarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” anlatıldı. Kaçmaz, Türkiye’nin bir afetler ülkesi olduğunun altını çizerek toplumun bilinçli olması ve bilinçli ekiplerin oluşturulması gerektiğine değindi. İHH Arama Kurtarma Alanya Ekip Lideri Ramazan Başkan tarafından “Deprem Gerçeği Karşısında Ne Yapıyoruz ya da Yapacak Hiçbir Şeyimiz Yok mu?” konusu anlatıldı. AFAD Alanya Gönüllü Koordinatörü Ersan Erbay tarafından “Doğal Afetlerde Tanımadığınız Birine El Uzatmaya Var mısınız?” konusu ele alındı. Erbay, afetler sırasında bilinçli ve eğitim almış bireylere ve ekiplere çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu konuda herkesi, üzerine düşenden fazlasını yapmaya çağırdı. Erbay, e- devlet platformu üzerinden “AFAD Gönüllüsü” olmayı önerirken buradan da verilen eğitimlerin sıkı sıkı takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Programda son olarak ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalından Arş. Gör. Dr. Ergün Kara tarafından “Deprem Sonrası Psikolojik Sağlamlık ve Toparlanma” konusu ele alındı. Program, ALKÜ Abdurrahman-Nimet Alaattinoğlu Cami İmam Hatibi Abdurrahim Tezgün tarafından yapılan dua ile son buldu. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ