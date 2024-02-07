- Asayiş

Korkunç kaza! Kontrolünü kaybeden sürücü direğe çarptı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza! Kontrolünü kaybeden sürücü direğe çarptı mask
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Oğuzhan K.(32) idaresindeki 55 GL 958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuzhan K., Umut D.(31), Ferhat Ç.(51) ve Yunus Öztürk (29) ağır yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yunus Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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07 Şub 2024 - 00:03 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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