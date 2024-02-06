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3 ilçede eğitime kar engeli

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Ağrı'da Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

3 ilçede eğitime kar engeli mask
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Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

​Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erkem uyarı merkezince Ağrı’da bugün ve yarın olmak üzere kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşım aksamaları gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

Kaynak: DHA

# günü, eğitim, Hava, meteoroloji, rüzgar

06 Şub 2024 - 23:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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