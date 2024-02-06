3 ilçede eğitime kar engeli

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erkem uyarı merkezince Ağrı’da bugün ve yarın olmak üzere kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşım aksamaları gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.