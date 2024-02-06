Kamyonet ve iş makinesi üzerine çığ düştü

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi personeli operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi ile yolda bulunan bir kamyonetin üzerine çığ düştü. Kar altında kalan kamyonetteki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz çıkamadı.

OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin 2 saat süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp operatöre ulaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan Gökhan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA