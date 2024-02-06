- Asayiş

Kamyonet ve iş makinesi üzerine çığ düştü

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Artvin'in Şavşat ilçesinde kardan kapalı köy yollarını açama çalışan iş makinesi ve kamyonetin üzerine çığ düştü. Kamyonetteki 2 kişi kurtulurken, kar altından ekiplerce çıkarılan operatör Gökhan Yılmaz (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyonet ve iş makinesi üzerine çığ düştü mask
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Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi personeli operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi ile yolda bulunan bir kamyonetin üzerine çığ düştü. Kar altında kalan kamyonetteki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz çıkamadı.

OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin  2 saat süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp operatöre ulaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan Gökhan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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06 Şub 2024 - 23:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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