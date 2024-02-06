Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun Sadıkbey Mahallesi girişinde meydana gelen kazada A.Y. idaresindeki, Y.D. idaresindeki Ş.İ. idaresindeki ve A.D. idaresindeki araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan Ş.İ. (27) ağır; A.D. (25), Y.D. (59), H.D. (54), H.D. (77), Y.E.Ç. (8), A.E.Ç. (10), H.Y. (69), Y.D. (40) ve M.D. (36) ise hafif yaralandı.

10 KİŞİ YARALANDI

İhbar sonrası kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis kaza yerindeki araçlar kaldırana kadar yol güvenliğini sağlarken zaman zaman yolu çift taraflı trafiğe kapattı.