- Asayiş

Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

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Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi mask
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Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun Sadıkbey Mahallesi girişinde meydana gelen kazada A.Y. idaresindeki, Y.D. idaresindeki Ş.İ. idaresindeki ve A.D. idaresindeki araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan Ş.İ. (27) ağır; A.D. (25), Y.D. (59), H.D. (54), H.D. (77), Y.E.Ç. (8), A.E.Ç. (10), H.Y. (69), Y.D. (40) ve M.D. (36) ise hafif yaralandı. 

10 KİŞİ YARALANDI

İhbar sonrası kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis kaza yerindeki araçlar kaldırana kadar yol güvenliğini sağlarken zaman zaman yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

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06 Şub 2024 - 22:50 - Asayiş

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