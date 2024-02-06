Antalya ve Alanyalı firmaları korkutan gelişme

Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden Konya’da 8 firma konkordato ilan etti. Pandeminin ve ekonomik krizin etkileriyle birlikte, şirketlerin iflasın eşiğine geldiği belirtildi.
8 FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ
Akdenizgercek.com.tr sitesindeki habere göre son 2 yıl içinde Konya’da birçok firma zorunlu olarak konkordato başvurusunda bulundu. 8 şirket ve yan şirketleriyle birlikte 5’i konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Konya’da yaşanan iflaslar, Antalya ve Alanya’da da firmaları korkutmaya başladı.
Konkordato ilan eden Konya firmalarının isimleri şunlar:
Osmanlı Yaşam Destek ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Nuri Koçyiğit-Osmanlı Medikal
İbrahim İlaslan-Ereğli
DAĞ-Tur Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ereğli Bereket Tarım
Damsa Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Asuman Kebabcı
Cuma Kozmetik
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.