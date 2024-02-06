- Gündem

Antalya ve Alanyalı firmaları korkutan gelişme

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya merkezli firmaların üst üste iflas haberleri sonrasında Antalya ve Alanya firmalarını korku sardı.

Antalya ve Alanyalı firmaları korkutan gelişme mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden Konya’da 8 firma konkordato ilan etti. Pandeminin ve ekonomik krizin etkileriyle birlikte, şirketlerin iflasın eşiğine geldiği belirtildi.

8 FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ

Akdenizgercek.com.tr sitesindeki habere göre  son 2 yıl içinde Konya’da birçok firma zorunlu olarak konkordato başvurusunda bulundu. 8 şirket ve yan şirketleriyle birlikte 5’i konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Konya’da yaşanan iflaslar, Antalya ve Alanya’da da firmaları korkutmaya başladı.

Konkordato ilan eden Konya firmalarının isimleri şunlar:
Osmanlı Yaşam Destek ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Nuri Koçyiğit-Osmanlı Medikal
İbrahim İlaslan-Ereğli
DAĞ-Tur Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ereğli Bereket Tarım
Damsa Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Asuman Kebabcı
Cuma Kozmetik

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Alanya, konya, turizm, Antalya

06 Şub 2024 - 22:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk ırmağa düştü mask
Bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk ırmağa düştü
O baba ilk kez konuştu: "Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık" mask
O baba ilk kez konuştu: "Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık"
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralandı... Saldırganlar vuruldu mask
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralandı... Saldırganlar vuruldu
AFAD Başkanı'ndan kafaları karıştıran açıklama: "Gecikme olmadı ama yetişemedik" mask
AFAD Başkanı'ndan kafaları karıştıran açıklama: "Gecikme olmadı ama yetişemedik"
Depremin yıl dönümünde Hatay halkı öfkeli! Fahrettin Koca protesto edildi mask
Depremin yıl dönümünde Hatay halkı öfkeli! Fahrettin Koca protesto edildi
Dünya bu manşetleri attı: "Bir yıl geçti, yıkım devam ediyor" mask
Dünya bu manşetleri attı: "Bir yıl geçti, yıkım devam ediyor"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber