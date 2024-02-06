Antalya ve Alanyalı firmaları korkutan gelişme

Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden Konya’da 8 firma konkordato ilan etti. Pandeminin ve ekonomik krizin etkileriyle birlikte, şirketlerin iflasın eşiğine geldiği belirtildi.

8 FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ

Akdenizgercek.com.tr sitesindeki habere göre son 2 yıl içinde Konya’da birçok firma zorunlu olarak konkordato başvurusunda bulundu. 8 şirket ve yan şirketleriyle birlikte 5’i konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Konya’da yaşanan iflaslar, Antalya ve Alanya’da da firmaları korkutmaya başladı.

Konkordato ilan eden Konya firmalarının isimleri şunlar:

Osmanlı Yaşam Destek ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Nuri Koçyiğit-Osmanlı Medikal

İbrahim İlaslan-Ereğli

DAĞ-Tur Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ereğli Bereket Tarım

Damsa Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Asuman Kebabcı

Cuma Kozmetik





Kaynak: Haber Merkezi