- Ekonomi

Emekli olmaya zorladığı çalışanına binlerce dolar tazminat ödemek zorunda kaldı

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ABD'nin Louisiana eyaletinde 65 yaşındaki bir kadın iş yerinde yaş ayrımcılığına uğradığını belirterek dava açtı. 20 yıllık işinden kovulan kadına işverenin binlerce dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Emekli olmaya zorladığı çalışanına binlerce dolar tazminat ödemek zorunda kaldı mask
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ABD’de Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’nun (EEOC) yaptığı açıklamaya göre şirket, 20 yıldır şirkette çalışan kadına 65. yaş günü yaklaşırken emeklilik planları hakkında baskı yaptı.Ülkede çalışana karşı ayrımcılık veya tacizle ilgili federal yasaların uygulanmasından sorumlu olan EEOC'nin bildirdiğine göre, kadın şirkete çalışmayı hemen bırakma gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

105 BİN DOLAR TAZMİNAT

Bunun üzerine şirket, 'ekonomik belirsizliği' gerekçe göstererek kadının bulunduğu pozisyonun kaldırıldığını belirtti ve işten çıkarma yoluna gitti. Ancak şirket daha sonra 'kaldırıldığını' öne sürdüğü rol için 39 yaşında başka birisini işe aldı.İşten çıkarma yaparken kadın çalışanını yaşından dolayı kovmadığını öne süren şirket, 20 yıllık çalışanının yerine gelen kişiyi 'ondan daha fazla ve önemli iş yaptığı' gerekçesiyle işe aldığını söyledi. Bu gelişmeler üzerine görülen davada şirket, eski çalışanına geriye dönük olarak 105 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.



Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, günü, ilgili, sonra

06 Şub 2024 - 22:30 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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