- Asayiş

İstanbul'da operasyon: Deaş üyeleri yakalandı

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MİT, İstanbul polisinin birlikte İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da operasyon: Deaş üyeleri yakalandı mask
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki 23 adrese yapılan baskında 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

3 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Genişletilen operasyonun devamında, aralarında 28 Ocak'ta gerçekleştirilen Santa Maria Kilisesi saldırısı ile alakalı 1 kişinin de bulunduğu 3 kişi daha yakalandı. Sorguları tamamlanan 15 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

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06 Şub 2024 - 22:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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