- Gündem

Evde korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Amasya'nın Suluova ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Evde korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yalnız yaşayan Hafize Koyuncu'ya (70)  ait evde çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören Koyuncu, yangını fark ederek yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya sıçrayan yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.Ev sahibi Koyuncu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Gelen, Polis, sevk, sağlık

06 Şub 2024 - 21:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk ırmağa düştü mask
Bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk ırmağa düştü
O baba ilk kez konuştu: "Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık" mask
O baba ilk kez konuştu: "Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık"
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralandı... Saldırganlar vuruldu mask
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralandı... Saldırganlar vuruldu
AFAD Başkanı'ndan kafaları karıştıran açıklama: "Gecikme olmadı ama yetişemedik" mask
AFAD Başkanı'ndan kafaları karıştıran açıklama: "Gecikme olmadı ama yetişemedik"
Depremin yıl dönümünde Hatay halkı öfkeli! Fahrettin Koca protesto edildi mask
Depremin yıl dönümünde Hatay halkı öfkeli! Fahrettin Koca protesto edildi
Dünya bu manşetleri attı: "Bir yıl geçti, yıkım devam ediyor" mask
Dünya bu manşetleri attı: "Bir yıl geçti, yıkım devam ediyor"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber