Evde korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yalnız yaşayan Hafize Koyuncu'ya (70) ait evde çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören Koyuncu, yangını fark ederek yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya sıçrayan yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.Ev sahibi Koyuncu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.