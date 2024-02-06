Asker uğurlamasında kavga çıktı; iki kardeş bıçaklandı

İddiaya göre asker eğlencesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan kavgada E.A.Ö. (30), bıçakla Abdullah Erol ve kardeşi M.A. Erol'a (20) saldırdı. İki kardeş aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abdullah Erol'un hayatını kaybettiği, kardeşi M.A. Erol'un ise yaralı olduğu belirledi.
KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüpheli E.A.Ö.'yü, bu sabah saatlerinde suç aleti ile birlikte ilçede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.