- Asayiş

Asker uğurlamasında kavga çıktı; iki kardeş bıçaklandı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde; asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Erol (30) hayatını kaybetti, kardeşi M.A. Erol (20) ağır yaralandı.

Asker uğurlamasında kavga çıktı; iki kardeş bıçaklandı mask
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İddiaya göre asker eğlencesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan kavgada E.A.Ö. (30), bıçakla Abdullah Erol ve kardeşi M.A. Erol'a (20) saldırdı. İki kardeş aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abdullah Erol'un hayatını kaybettiği, kardeşi M.A. Erol'un ise yaralı olduğu belirledi. 

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüpheli E.A.Ö.'yü, bu sabah saatlerinde suç aleti ile birlikte ilçede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

# ilgili, sevk, sağlık, Jandarma

06 Şub 2024 - 21:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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