06 Şub 2024 - 21:06- Magazin G:

Ünlü isimden şok itiraf: Annem hamile olduğumu öğrendiğinde yüzüme tükürdü

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Fenomen dizi Sihirli Annem'deki Tuğçe rolüyle hafızalarda yer edinen Damla Ersubaşı evliliği nde yaşadığı şiddet ve aldatılmayı tüm çıplaklığıyla katıldığı programda anlattı.

Ünlü isimden şok itiraf: Annem hamile olduğumu öğrendiğinde yüzüme tükürdü mask
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Yıllar önce ekranı kasıp kavuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla yayımlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Ersubaşı, başından geçenleri hakkında konuştu.

'ERKEN YAŞTA EVLENDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Evlendiğinde 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Ersubaşı bu sebeple anne ve babasıyla sorunlar yaşadığını söyledi. "Eski eşimle arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben ilk gördüğümde çok beğenmiştim. 1,5 yıl flört ettik sonra ben hamile kalınca evlendik. Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Hamile kalmasaydım da evlenirdim. Ailem hamile kaldığını sonradan öğrendi ve babam bir süre benimle konuşmadı. Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım.

'9 AYLIK HAMİLEYKEN ALDATILDIĞIMI ÖĞRENDİM'

Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu. Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken hep ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim yanlışlarım ve hatalarım oldu ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım."

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, haber

06 Şub 2024 - 21:06 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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