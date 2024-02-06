06 Şub 2024 - 21:00- Spor G:

Alanyaspor, Fenerbahçe için hazır!

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Corendon Alanyaspor, pazar günü karışılacağı Fenerbahçe için hazırlıkları tamamladı.

Alanyaspor, Fenerbahçe için hazır! mask
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas ve koşu çalışmasının ardından idman, dar alanda turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: aa

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06 Şub 2024 - 21:00 AA Antalya- Spor

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