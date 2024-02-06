Alanya'da başkandan açıklama: Bu bir komplo! İşte belgeleri

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, son günlerde Alanya kamuoyunu meşgul eden iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından belgeli yanıt verdi.

Demir, belgelerle yaptığı açıklamada aynen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir takım yerel basın kuruluşlarında şahsım ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler çıkmıştır. İtibarımı da zedeleyen bu haberler basında çıktığı gibi kira artışları ile ilgili değildir. Kiracı ile kira tutarı hakkında aramızda hiçbir zaman anlaşmazlık çıkmadı. Aramızdaki anlaşmazlığın konusu ilgili mahkemelerde görüşüldüğü gibi sahibi olduğum işyerinin boşaltılması ve konu ile ilgili tahliye taahhütnamesindeki sahte imzadan kaynaklanmaktadır. Uzun bir süredir devam eden mahkemenin bugün itibariyle aldığı karar ile sahibi olduğum işyerinin boşaltılmasına karar verildi. Davamızın konusu kamuoyuna bilinçli bir şekilde aktarıldığı gibi kira artış tutarı değil, işyerimin tahliye edilmesi ile ilgilidir. Yapılan bu hareket ile şahsım gibi Alanya’ya hizmet yolunda çalışan arkadaşlarıma da zarar vermek amaçlanmıştır. İşte kanıtı." (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi