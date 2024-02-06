06 Şub 2024 - 20:30- Gündem G:

Alanya'da başkandan açıklama: Bu bir komplo! İşte belgeleri

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Alanya'da bir esnafın, kirayı arttırdığı için kendisine ait dükkanı boşalttığı iddiasına belgeli yanıt veren Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir "Dava konusu kira artış tutarı değil tahliyedir. Mahkeme bugün tahliye kararı verdi. Amaç şahsıma ve arkadaşlarıma zarar vermek" dedi

Alanya'da başkandan açıklama: Bu bir komplo! İşte belgeleri mask
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ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, son günlerde Alanya kamuoyunu meşgul eden iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından belgeli yanıt verdi.
Demir, belgelerle yaptığı açıklamada aynen şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bir takım yerel basın kuruluşlarında şahsım ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler çıkmıştır. İtibarımı da zedeleyen bu haberler basında çıktığı gibi kira artışları ile ilgili değildir. Kiracı ile kira tutarı hakkında aramızda hiçbir zaman anlaşmazlık çıkmadı. Aramızdaki anlaşmazlığın konusu ilgili mahkemelerde görüşüldüğü gibi sahibi olduğum işyerinin boşaltılması ve konu ile ilgili tahliye taahhütnamesindeki sahte imzadan kaynaklanmaktadır. Uzun bir süredir devam eden mahkemenin bugün itibariyle aldığı karar ile sahibi olduğum işyerinin boşaltılmasına karar verildi. Davamızın konusu kamuoyuna bilinçli bir şekilde aktarıldığı gibi kira artış tutarı değil, işyerimin tahliye edilmesi ile ilgilidir. Yapılan bu hareket ile şahsım gibi Alanya’ya hizmet yolunda çalışan arkadaşlarıma da zarar vermek amaçlanmıştır. İşte kanıtı." (Ramazan ÖZDEMİR)

Alanya'da başkandan açıklama: Bu bir komplo! İşte belgeleri
Alanya'da başkandan açıklama: Bu bir komplo! İşte belgeleri
Alanya'da başkandan açıklama: Bu bir komplo! İşte belgeleri

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Şub 2024 - 20:30 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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