Flaş gelişme! Süper kupanın yeni tarihi belli oldu

Suudi Arabistan'da oynanması gereken Süper Kupa maçının iptalinin ardından yeni tarih için TFF yöneticileri herhangi bir açıklama yapmazken Övünç Özdem'den dev finalle alakalı bir paylaşım geldi. Özdem, Süper Kupa finalinin 29 Mart tarihinde oynanacağını söyledi. Final için iki stadyumun ön plana çıktığını söyleyen Özdem bu stadyumların Samsun 19 Mayıs ve Gaziantep Kalyon olduğunu ifade ederek TFF'nin henüz karar veremediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi