Sokakta başlayan kavga kanlı bitti

Arkadaşı Sibel Y. ile alkol alan Alican U. ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yıldırım'ın değnek ile vururken Alican U. da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alican U. ile Sibel Y. polis ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.