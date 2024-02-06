06 Şub 2024 - 19:47- Asayiş G:

Sokakta başlayan kavga kanlı bitti

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Kayseri'de alkollü Alican U., sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldürdü. Alican U. ile yanındaki arkadaşı Sibel Y. gözaltına alındı.

Sokakta başlayan kavga kanlı bitti mask
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Arkadaşı Sibel Y. ile alkol alan Alican U. ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yıldırım'ın değnek ile vururken Alican U. da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alican U. ile Sibel Y. polis ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis, sevk

06 Şub 2024 - 19:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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