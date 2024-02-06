Kaza Seki Mahallesi’nde meydana geldi. M.M. (31) idaresindeki 07 JE 277 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yönden gelen M.Ş.(52) kontrolündeki 07 NLM 40 plakalı kamyona çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı iki sürücüye de ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü. Kazadan sonra bir süre trafiğe kapanan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden açıldı.
- Gündem
Alanya'da iki kamyon çarpıştı 2 yaralı
Alanya’da bariyeri aşan kamyon karşı yönden gelen kamyona çarptıktan sonra durabildi. yaralanan 2 kamyon sürücüleri 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.