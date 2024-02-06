Alanya'da iki kamyon çarpıştı 2 yaralı

Kaza Seki Mahallesi’nde meydana geldi. M.M. (31) idaresindeki 07 JE 277 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yönden gelen M.Ş.(52) kontrolündeki 07 NLM 40 plakalı kamyona çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı iki sürücüye de ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü. Kazadan sonra bir süre trafiğe kapanan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden açıldı.