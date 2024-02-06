- Asayiş

79 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı

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Ankara'da hakkında 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Ö. (60), jandarma ekiplerince yakalandı.

79 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı mask
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Kentte 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 79 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 29 Ağustos 2023 tarihinden beri aranan Ö.Ö., Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon ile Pursaklar ilçesinde yakalandı. Ö.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasına ardından tutuklanıp, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 

Kaynak: DHA

# ilgili, ceza, Jandarma

06 Şub 2024 - 19:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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