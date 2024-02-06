- Asayiş

Takside bir şiddet vakası daha! Önce bıçakladı sonra yumrukladı

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Konya'da taksi şoförü Ali Osman Gezginç (28), aracına müşteri olarak binen Emre A. tarafından göğsünden bıçaklandı. Gezginç hafif yaralanırken, olayın ardından Emre A. polis tarafından gözaltına alındı.

Takside bir şiddet vakası daha! Önce bıçakladı sonra yumrukladı mask
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Taksici Ali Osman Gezginç, müşterisi Emre A.'nın bıçaklı saldırısında sağ göğsünden yaralandı. Vücudunda kesi oluşan Gezginç araçtan inmek isteyince, Emre A. bu kez de yumrukla saldırdı. Ardından Gezginç’i zorlayarak inecekleri yere giden Emre A. ve 2 arkadaşı, araçtan inip uzaklaştı. Gezginç’in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Gezginç hastaneye kaldırılırken Emre A. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Takside bir şiddet vakası daha! Önce bıçakladı sonra yumrukladı

BIÇAKLA SALDIRDI

Tedavisinin ardından taburcu olan Gezginç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'' Saat 06.20 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan durakta sıra beklerken, bir kişi bindi. Yazır Mahallesi’ne gitmemi, söyledi. O bölgeye gittiğimizde de taksiye 2 arkadaşı daha bindi. Bu kez, Bosna Hersek Mahallesi'ne gitmemi söylediler. Yolda müşterilerden 2’si uyuyor gibiydi, arka koltukta sağ tarafta oturan Emre A. ise 'Artık taksiciler bize güvenmiyor' dedi. Ben de bunun üzerine 'Doğrudur, ortalıkta çok fazla uyuşturucu bağımlısı dolu, paramızı alamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz.' dedim. Bunun üzerine bana bıçakla saldırdı'' dedi.

'İNMEK İSTEDİM AMA YUMRUK ATTI'

O an bıçaklandığını anlamadığını araçtan inmek istediğini belirten Gezginç, ''Emniyet kemerim takılı olduğu için inemedim. İneceğim sırada da bana yumruk attı ve dudağımı yaraladı. Bana 'Ben taksilere, iner binerim para vermem. Alacak adamın, canını alırım. Bir otoparkta taksicinin kafasına sıkıp öldürdüm. Beni herkes bilir' diyerek küfredip, tehdit etti” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Emre A.’nın yanındaki 2 arkadaşını arıyor.

Kaynak: DHA

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06 Şub 2024 - 18:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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