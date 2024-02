Evde anne ile iki çocuğu ölümle burun buruna geldi

Olay, gece saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaktaki kırsal Seydibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, bir tepenin yamacına yapılan tek katlı kerpiç evin üzerine çığ düştü. Evin arka bölümünde kalan 1 oda ile mutfak çığ altında kaldı. Ön kısımdaki odada uyuyan ve gürültüye uyanan Aysel İzgi ile 2 çocuğu can havliyle dışarı kaçtı. Aileye ilk yardımı mahalleli yaptı. Jandarma ekipleri bölgeye ulaşırken, karla mücadele ekipleri de mahalleye giden yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Sahur yapmak için hazırlık yaptığı sırada olayın yaşandığını ve büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Aysel İzgi, "Gece saat 23.30'da ben sahur için hazırlık yapıyordum. Kızım bağırdı anne evimiz yıkılıyor diye. Kızımın çığlığı ile yerimden fırladım ve can havliyle oğlumu da alıp dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda çığın evin içerisine girdiğini gördüm. Şu an çok mağdurum ve gidecek yerimiz yok. Gece komşumuz bizi misafir etti. Borcumuz olduğu için eşim gurbette çalışıyor. Kışın çığ yazın da kaya parçaları düşüyor. Can güvenliğimiz yok ve evde şu an oturulamıyor" dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de evde hasar tespit çalışması başlattı.

