Alanya'da üreticilere rekor destek

ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, yaptığı açıklamada, Alanya'nın turizm ve tarım kenti olduğunu vurgulayarak, 2 bin 228 dekar alanda tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Bu alanda tarla bitkileri üretiminin yanı sıra, 26 bin dekar örtü altı üretiminin yapıldığını dile getirdi. Ayrıca, Alanya'nın tropikal meyve üretim yeri olarak bilindiğini ve coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğunu ifade etti. Alanya'nın tanıtımında önemli bir yere sahip olan coğrafi işaretli ürünlerin başında Alanya avokadosu, Alanya yenidünyası ve Alanya muzu geldiğini belirten Rüzgar, yeni çalışmaların da devam ettiğini ve bunların ilerleyen günlerde açıklanacağını dile getirdi. Ayrıca, Alanya'da mango üretiminin de ciddi bir şekilde yapıldığını ekledi. Köylerde ise mısır, susam, patates, buğday, arpa ve nohut gibi ürünlerin üretiminin yapıldığını belirten Rüzgar, çiftçilerin kayıtlarının Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) alındığını açıkladı. 2023 yılında 4 bin 507 çiftçinin kaydının yapıldığını söyledi. Rüzgar, bitkisel üretimde pestisit kalıntısı denetimlerinin önemine de değinerek, hasat öncesi, hasat sırası ve hasat sonrası olmak üzere üç aşamada denetimlerin yapıldığını ve toplamda 351 numune alındığını belirtti. Pestisit kalıntısı tespit edilen ürünlerde ise üreticilere idari para cezası uygulandığını ifade etti.

‘İŞLETMELER DÜZENLİ OLARAK DENETLENİYOR’





Rüzgar, Alanya'da tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin düzenli olarak denetlendiğini belirtti. Buna göre, 272 gübre bayisi, 261 zirai ilaç bayisi, 70 zirai alet ve ekipman satıcısı, 58 tohum bayisi ve 30 fidan bayisinin yıl boyunca rutin denetimlerden geçtiğini ifade etti. Ayrıca, Alanya'da önemli bir hayvansal üretimin gerçekleştiğini vurgulayan Rüzgar, 10 bine yakın büyükbaş, 60 bine yakın küçükbaş hayvanın yanı sıra yaklaşık 28 bin arılı kovanın bulunduğunu aktardı. Hayvansal üretim miktarlarına da değinen Rüzgar, 25 bin civarında kanatlı hayvanın yanı sıra 235 ton kırmızı et, 17 bin 329 ton süt, 226 ton bal ve 4 ton yaş koza üretildiğini söyledi. Ayrıca, 217 ton su ürünlerinin de üretildiğini belirtti.



‘AŞILAMA ORANI YÜZDE 100’



Rüzgar, 2023 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yönelik yüzde 100'ü aşan bir aşılama oranı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplamda, ilçedeki tüm hayvanlara 49 bin aşı uygulandığını belirtti. Bununla birlikte, 2023 yılında yaşanan tek bir salgın hastalık olduğunu, bu hastalığın ise koyun ve keçilerde görülen bir veba olduğunu ifade etti. Ancak, Rüzgar, salgını kontrol altına almayı başardıklarını belirterek, bu durumun ilçe için büyük bir başarı olduğunu vurguladı.



‘186 TON BALIK ÜRETİLDİ’



Rüzgar, Alanya'da su ürünleri üretimi ve avcılığının önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bu kapsamda, 186 ton civarında avcılıkla elde edilen balık üretiminin gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, 34 ton havuzlarda yetiştirilen balık üretiminin de bulunduğunu dile getirdi. Su ürünleri satış yerlerinin düzenli olarak denetlendiğini ve 674 adet su ürünleri toptan veya perakende satış noktasının denetlendiğini aktaran Rüzgar, ayrıca yetiştiricilik yapan 25 iş yerinin de denetlendiğini belirtti.



“6 MİLYON TL YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VERDİK”



Rüzgar, Alanya'da çeşitli alanlara yapılan yüzde 50 hibe desteğini toplamda 6 milyon 286 bin 544 TL olarak açıkladı. Bu desteklemeler arasında bitkisel ürün işleme, hayvansal ürün işleme tesisleri, organik gübre tesisleri ve alternatif enerji kullanımı gibi alanlar yer aldı. Ayrıca, 2023 yılında yangın, dolu, fırtına gibi doğal afetlerin sebep olduğu zararların, toplamda 155 dekar alanda meydana geldiğini belirtti. Bu zararların gerekli mercilere bildirildiğini aktardı.



‘710 ÜRETİCİYE TARIMSAL ABONELİK VERİLDİ’



Tarımsal ve hayvansal üretimde 2023’te 710 üreticiye tarımsal elektrik aboneliği verdiklerini açıklayan Rüzgar, bu kişilerin elektriği yüzde 30 daha indirimli kullandığını söyledi.



‘9 MİLYON TL BİTKİSEL ÜRETİM DESTEĞİ VERİLDİ’



Rüzgar, Alanya'da 2023 yılında bitkisel üretim destekleme ödemeleri olarak 9 milyon 200 bin TL'nin üzerinde bir ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca hayvansal üretimde de yaklaşık 4 milyon 500 bin TL civarında destekleme yapıldığını ifade etti. Böylece toplamda üreticilere 13 milyon 610 bin TL'nin üzerinde bir destekleme sağlandığını açıkladı. Bu desteklemeler arasında mazot, gübre, toprak analizi, küçük aile işletmeleri desteği, biyolojik mücadele, bombus arısı, ipekböcekçiliği, tarımsal danışmanlık, iyi tarım uygulamaları ve sertifikalı fidan desteklerinin bulunduğunu dile getirdi. Hayvancılık alanında ise çiğ süt üretimine litre başına destek, anaç koyun ve keçi desteği gibi desteklerin sağlandığını aktardı. 2023 yılında 1 milyon 194 bin 100 TL anaç koyun desteği verildiğini ve 436 üreticiye 23 bin 940 adet kovan için destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, su ürünleri desteklemelerinin de olduğunu vurgulayan Rüzgar, balon balığı avına kuyruk başına destek, kıyı balıkçılığına gemi başına destek gibi desteklerin sağlandığını ifade etti. Son olarak, sertifika alan her çobana yılda 30 bin TL geri dönüşümsüz hibe desteği verildiğini ekledi.



‘2023 YILINDA 600 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI’



Rüzgar, Alanya'da toplamda 4 bin 842 adet gıda işletmesinin bulunduğunu ifade etti. 2023 yılında ise 6 bin 724 denetim gerçekleştirdiklerini ve bu denetimler kapsamında yaklaşık 500 numune aldıklarını belirtti. Denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda idari para cezası uygulandığını ve gerekli durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca, yıl boyunca emniyet ve jandarma ile işbirliği içinde sahte ve kaçak alkollü içeceklerin denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi. 2023 yılında işletmelere toplamda 600 bin TL civarında idari para cezası uygulandığını belirtti. Bununla birlikte, Alo 174 şikayet hattı aracılığıyla gelen gıda şikayetlerini değerlendirdiklerini ve müdürlüğe toplamda 280 adet gıda şikayetinin ulaştığını ifade etti. Bu şikayetlerden 5'ine idari para cezası uygulandığını ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi