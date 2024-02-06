Alanya'da korkunç kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı

Kaza Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 NV 125 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 NGN 28 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi