- Asayiş

Alanya'da korkunç kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alanya'da korkunç kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 NV 125 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 NGN 28 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sevk, kişi, sağlık, acil, kaza, kamyonet

06 Şub 2024 - 18:03 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Taksici dehşeti: Önce darbetti sonra silah çekti mask
Taksici dehşeti: Önce darbetti sonra silah çekti
Erkek arkadaşının başından vurduğu kadın ağır yaralandı mask
Erkek arkadaşının başından vurduğu kadın ağır yaralandı
Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı mask
Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 5 yaralı mask
Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 5 yaralı
Otostop çekip bindiği kamyonet, kamyona çarptı: 1'i ağır 3 yaralı mask
Otostop çekip bindiği kamyonet, kamyona çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Seyir halindeyken alev alev yandı mask
Seyir halindeyken alev alev yandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber