Alanya Ziraat Odası'nda eğitimler sürüyor

ALANYA Ziraat Odası’nın Eğitim Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Tarım Danışmanları ve Eğitim Komisyonu tarafından organize edilen ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü müdürlüğünden uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, bölgedeki üreticilere yönelik önemli bilgilerin aktarıldığı bir platform oldu.







Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, muz yetiştiriciliği konusunda verilen eğitimlerin sadece bu alanda kalmayacağını belirterek, muzun paketlenmesi, işlenmesi gibi konularda da eğitimlerin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, muz üretiminin bir sektör olarak görüldüğünü ve Alanya'da muz üretimine yönelik yeni işletmelerin kurulması için çaba sarf edildiğini ifade etti. Göktepe, Alanya Belediye Başkan adaylarının bu konuya duyarsız kalmayacağını umduğunu belirtirken, benzer etkinliklerin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.



‘ALANYA ZİRAAT ODASI’NA TEŞEKKÜR EDERİZ’



Eğitime katılan üreticilerden Mehmet Peker ise, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’ye, çiftçilere sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Peker, kendisinin hem sebze hem de muz üreticisi olduğunu ve daha önce domates üzerine bir seminerin yapıldığını, şimdi ise muz üzerine bir eğitimin gerçekleştirildiğini belirtti. Katılımcılara etkinliğin sonunda katılım belgeleri verildi.

Kaynak: Haber Merkezi