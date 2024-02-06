Can Yaman bir ayda nasıl on kilo verdiğini açıkladı

Erkenci Kuş dizisi ile ün kazanan ve şimdilerde kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman gündemden düşmüyor. Zayıfladığı görülen oyuncu nasıl kilo verdiğini anlattı.

NASIL ZAYIFLADIĞINI ANLATTI

Bir süredir kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 10,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından zayıfladığı görülen bir fotoğraf paylaştı.

Oyuncu, "30 günde nasıl 10 kilo verdim? 'Viola Come il Mare 2' çekimleri bittikten sonra, birkaç tatil ve noelden yararlanarak, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim. Biraz dinlenmek ve fişini çekmek lazımdı, gerçi hiç abartmıyorum! Ben de çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim" dedi.

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Roma'ya döndüğümde sıkı çalışacağımı biliyordum, bir sonraki karakter için hazırlanmak için alışkanlıklarımda radikal bir değişiklik olacağını biliyordum. İlk hedef karakter için ideal kiloya ulaşmak ve sonrasında zihinsel yönlere odaklanmaktı. Çok zor bir dönemdi, bir ayda yaklaşık 10 kilo verdim, 94 kilodan 85 kiloya kadar düştüm.

"GENÇLEŞTİM"

Özellikle yoğun bir evre idi ve öyle, hayattan çok zevk aldım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapıp aralıklı oruç tutmak zorundaydım. Kalorileri çok düşük tutarak. Yine de endişelenecek bir şey yok. Yorgun olmama rağmen tamamen sağlıklıyım, gençleştim ama her şeyden önce çok memnunum.

Belli ki her şey ciddi ve yetkin profesyonellerin sürekli izlenmesiyle oluyor. Sonuçta oyuncuların yaptığı budur: gerektiğinde özveri ile dönüşür ve zaman zaman yeni rolde kendilerini şekillendirirler.

Kısacası, kendimize ayarladığımız mükemmel Sandokan'a ulaşana kadar yelkenleri şişirmeye devam edeceğim. Ancak itiraf ediyorum bugün kendime kuraldan biraz ara vermeye karar verdim ve kendimi durdurmayı umarak istediğimi yiyeceğim... Her zaman yaptığınız gibi beni desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Yakında görüşürüz."

Kaynak: mynet