Alanya 27. EMITT Fuarı’nda tanıtılıyor

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), ziyaretçilere kapılarını açtı. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin yıldönümün olması ve deprem bölgesinde ziyaretler gerçekleştirmeleri sebebiyle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu fuar açılışına katılamadı. Alanya’nın tanıtımı için fuarda bulunanlar arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Tokuş, ALTAV ve ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, Altav Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Cevdet Çetinsöz yer aldı. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından standları gezen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya standını ziyaret ederek Alanya heyetiyle bir araya geldi. Alanya, fuar boyunca özel olarak tasarlanmış 42 metrekarelik bir stantta ziyaretçileri ağırlayacak. Bu alanda çeşitli tanıtım materyalleri ve görseller aracılığıyla şehrin eşsiz güzellikleri ve turistik olanakları ziyaretçilere aktarılıyor.

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu fuarın ilk günü ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugün, Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anıyoruz. Fuar alanında yerimizi aldık. 27’nci EMITT Fuarının ilk gününü, depremin yıldönümünü göze alarak değerlendirmek gerekirse, bugün fuara katılım beklenenden az oldu. Ancak önümüzdeki 3 gün boyunca, halk günleriyle birlikte daha yoğun bir katılımın olacağını umuyoruz. Alanyamızı tüm ziyaretçilere anlatmak, şehrimizin tanıtımı en iyi şekilde yapmak için 4 gün boyunca görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan EMITT Fuarında yer alan Alanya standı, Alanyalı turizmcilerin buluşma noktası oldu. Burada, Alanya'nın turizm potansiyeli ve olanakları hakkında yoğun görüşmeler gerçekleşti. Stant, sektör temsilcilerine ev sahipliği yaparak işbirliği ve tanıtım fırsatlarına zemin hazırladı.