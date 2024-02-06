Afyon'da 'Alanya Ali Özkınacı' fırtınası

Alanya Ali Özkınacı Spor Kulübü U14 Basketbol Takımı, Antalya bölgesinde oynadığı lig maçlarının ardından 2. oldu. Tarihinde ilk defa erkek basketbol takımı olarak bölge maçlarına çıkmaya hak kazanan Ali Özkınacı Spor Kulübü, Alanya'yı basketbolda Afyon'da düzenlenen Türkiye Basketbol Bölge Şampiyonası'nda gururla temsil etmeye başladı.

Bugün başlayan bölge turnuvasında Manisa, Denizli ve Isparta grubunda yer alan Alanya takımı, bugünkü ilk maçında Manisa ER-GÜ Spor Kulübü'nü 88-54 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yarın saat 13.00'de TED Denizli Spor Kulübü ile karşılaşacak takımımız, bu maç öncesinde de son derece iddialı.

Alanya Ali Özkınacı Spor Kulübü U14 Basketbol Takımı, grup birincisi olması durumunda bir Alanya takımı olarak Antalya bölgesini Türkiye Anadolu Şampiyonası'nda temsil edecek.

Ali Özkınacı Spor Kulübü Koçu Hasan Uzun, hedeflerinin bütün maçları kazanmak olduğunu söyledi.