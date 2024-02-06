Baba ve oğlu okulun bahçesinde veliyi bıçakladılar

Kocaeli Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Tosun isimli okulun velisi, bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Bacağı ve göğsüyle başta olmak üzere çok sayıda yerinden bıçaklanan Tosun, olayda ağır yaralanırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri Tosun'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Tosun’u bıçakladığı belirlenen M.K. (51) ile oğlu B.K.'yi (24) emniyette işlemleri tamamlanan baba oğul, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
HUSUMETLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğlunun aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Tosun'u araçla takip ettiği, okula girdiği sırada B.K.'nin çok sayıda yerinden bıçakladığı, M.K.'nin ise muştayla vurduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.