06 Şub 2024 - 17:01- Gündem G:

Bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk ırmağa düştü

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Mersin'de bir çocuk bisiklet sürerken dengesini kaybedip ırmağa düştü. Irmağa düşen çocuk hayatını kaybetti.

Bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk ırmağa düştü mask
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürerken ırmağa düşen Suriye uyruklu Ahmed El Beşşar (12), boğuldu.

​Olay, dün saat 16.00 sıralarında, 82 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı kenarında bisikleti süren Ahmed El Beşşar, dengesini kaybederek suya düştü. Gözden kaybolan çocuk için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda çocuğun cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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06 Şub 2024 - 17:01 DHA Mersin- Gündem

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