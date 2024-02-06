Bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk ırmağa düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürerken ırmağa düşen Suriye uyruklu Ahmed El Beşşar (12), boğuldu.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, 82 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı kenarında bisikleti süren Ahmed El Beşşar, dengesini kaybederek suya düştü. Gözden kaybolan çocuk için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda çocuğun cesedine ulaşıldı.
Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.