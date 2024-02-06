- Magazin

TikTok'ta yayın yapan genç kız babasına yakalanınca... Korkunç dayak anları kamerada

ABONE OL Google News Sayfamız

TikTok’ta Yayın yapan genç kız babasının odasına dalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Takipçileriyle sohbet ettiği esnada genç kızın babası odaya girerek kızına bir anda saldırdı. O anlar canlı yayına takılırken izleyenler de şaşkına döndü.

Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milyarlarca kullanıcısı olan TikTok, kişilerin paylaşım ve yayın yapmaları amacıyla kullanılıyor. Özellikle de genç yaştaki kişilerin kulla sandığı ve buralarda yayın yaptığı söz konusu bu sosyal medya platformu yeni bir olaya daha şahit oldu. Genç bir kız TikTok’ta bir yayın açtı ve takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Lakin birkaç dakika içerisinde olanlar hem yayın açan kızı hem de o anı izleyenleri şaşkına çevirdi. Yayın açan genç kızın babası bir anda odaya dalarak kızına saldırdı. O anlar kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok izlenenler arasına girdi.

ODAYA DALDI VE KIZINA SALDIRDI
Haberler.com'da yer alan habere göre genç kız, TikTok’ta akşam yayın açarak takipçiler ile sohbet ettiği esnada babası aniden odaya girdi ve kızına saldırdı. İlk olarak babasının bir anda odaya girmesiyle beraber ayağa kalkan genç kız daha sonra babasının kendisine saldırmasıyla ikinci bir şok daha yaşadı. O anlar canlı yayına denk geldi. Odada bulunan ve genç kızın annesi olduğu düşünülen kadın ise baba kızın arasına girerek ayırmaya çalıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# genç, Yer, sonra, Sosyal

06 Şub 2024 - 16:53 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla... mask
Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla...
Konaklı'da evlendiler mask
Konaklı'da evlendiler
Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi mask
Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi
Demirtaş'ta renkli düğün mask
Demirtaş'ta renkli düğün
Şahin yüzük taktı  mask
Şahin yüzük taktı 
Kurşunlu havası aldılar mask
Kurşunlu havası aldılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber