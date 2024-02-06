TikTok'ta yayın yapan genç kız babasına yakalanınca... Korkunç dayak anları kamerada

Milyarlarca kullanıcısı olan TikTok, kişilerin paylaşım ve yayın yapmaları amacıyla kullanılıyor. Özellikle de genç yaştaki kişilerin kulla sandığı ve buralarda yayın yaptığı söz konusu bu sosyal medya platformu yeni bir olaya daha şahit oldu. Genç bir kız TikTok’ta bir yayın açtı ve takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Lakin birkaç dakika içerisinde olanlar hem yayın açan kızı hem de o anı izleyenleri şaşkına çevirdi. Yayın açan genç kızın babası bir anda odaya dalarak kızına saldırdı. O anlar kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok izlenenler arasına girdi.

ODAYA DALDI VE KIZINA SALDIRDI

Haberler.com'da yer alan habere göre genç kız, TikTok’ta akşam yayın açarak takipçiler ile sohbet ettiği esnada babası aniden odaya girdi ve kızına saldırdı. İlk olarak babasının bir anda odaya girmesiyle beraber ayağa kalkan genç kız daha sonra babasının kendisine saldırmasıyla ikinci bir şok daha yaşadı. O anlar canlı yayına denk geldi. Odada bulunan ve genç kızın annesi olduğu düşünülen kadın ise baba kızın arasına girerek ayırmaya çalıştı.

Kaynak: Haber Merkezi