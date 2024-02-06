Antalya ve Alanya'da kiracılar dikkat! Kirayı IBAN'a yatıranlara kötü haber geldi

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Antalya ve Alanya'da da konut krizi sürerken, gözü doymayan ev sahiplerinin kiracılarını çıkarmak için çeşitli yollar denemeye başlaması gözlerden kaçmadı. Kiracının kirasını IBAN üzerinden ödemesiyle ilgili bir dava mahkemeye taşındı. IBAN üzerinden kira öderken nelere dikkat edilmelidir?

KİRAYI IBAN'A ATMAK YETERLİ OLMUYOR

Ev sahibi, kiracının kirasını banka aracılığıyla ödemesini sağlayan bir düzenlemeyle, kiracının kirasını eksik ödediği iddiasıyla tahliye talebinde bulundu. Ancak havale ücretinin kesilmesi, eksik kira olarak değerlendirilebilir mi?

YARGITAY 'EKSİK KİRA' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Avukat Cansen Erdoğan IBAN ile ödemede bankanın kestiği havale ücretinin 'eksik kira' olup olamayacağıyla ilgili şunları kaydetti:

" Son zamanların üzerinde en çok ihtilaf yaşanan konularından biri olan Kiracı- ev sahibi uyuşmazlıklarında kira bedeli kadar bedelin ödenme şeklinde de ne yazık ki pek çok tartışma ve anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözümünde sadece Türk Borçlar Kanunu’ndan değil yanında diğer birçok kanundan, mevzuattan, düzenlemeden yararlanılmaktadır. "

HAVALE GÖNDERİCİSİ MARAFI ÖDER

"Havale, bankaların faaliyet konuları arasında yer alan işlemlerden biridir. Her ne kadar Bankacılık Mevzuatında yürürlük alanı bulsa da havale işlemi, Borçlar Kanunu’nun 457-462. maddelerinde de düzenlenmiştir. Buna göre, “havale göndericisi”, havale işlemi ile bir miktar paranın 'havale alıcısı' olarak belirlediği bir kişiye ödenmesi hususunda (havale ödeyicisi) bankayı yetkilendirmiş olmaktadır."

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

"Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, yatırılan kira bedelindeki noksanlığın, banka işlemleri nedeniyle oluşan masraflardan kaynaklanan kesintilerden dolayı olduğu cihetle, ödenmemiş bir kira ücreti bulunmadığını dolayısıyla da tahliye davasında ev sahibinin haksız olduğu gerekçesiyle davayı reddediyor ancak, ev sahibinin itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin kararını bozuyor."

KİRACI EKSİKSİZ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

"Özetleyecek olursak kira borcu ‘götürülecek borç'lardan olup kiracı kira bedelini ev sahibine tam ve eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Banka tarafından yapılan kesintilerden kiracı sorumlu olup bunların ödenmemesi temerrüt sebebiyle tahliye sonucunu oluşturur. Yargıtay ve Yargıtay Genel Kurulu kararı yerindedir, hakkaniyete de uygundur."

Kaynak: Haber Merkezi