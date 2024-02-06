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Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

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İstanbul Gençlergücüspor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı Galatasaray Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen Hoca'yı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret etti.

Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret mask
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Galatasaray Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen ve Güngören temsilcisi İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.

Beşiktaş JK kongre üyesi (33366) sicil numarası, İstanbul Kartalgücüspor ve İstanbul Gençlergücüspor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada; ”2023-2024 futbol sezonunda Galatasaray Spor Kulübü bayan futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen Hocamıza şampiyonluk yolunda başarılar dileriz.” dedi. Günün anısına Genç Başkan Özgür Subaşı İstanbul Gençlergücüspor Kulübü formasını hediye etti.

Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, başkan, genç

06 Şub 2024 - 16:40 - NEWS

Mahreç  Haber Merkezi

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