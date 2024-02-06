Genç Başkan Özgür Subaşı’ndan Metin Ülgen Hoca'ya ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen ve Güngören temsilcisi İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.
Beşiktaş JK kongre üyesi (33366) sicil numarası, İstanbul Kartalgücüspor ve İstanbul Gençlergücüspor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada; ”2023-2024 futbol sezonunda Galatasaray Spor Kulübü bayan futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen Hocamıza şampiyonluk yolunda başarılar dileriz.” dedi. Günün anısına Genç Başkan Özgür Subaşı İstanbul Gençlergücüspor Kulübü formasını hediye etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.