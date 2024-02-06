'Aytim' fuarda yerini aldı: 'Alanya'nın fuara ilgisi oldukça yüksek'

CUMHURİYET Mahallesi'nde 600 metrekare alanda Showroom ve Alanya Dimçayı'nda 2500 metrekare alanda üretim faaliyetleri devam eden Aytim Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, tezgah, eviye, istif rafı, duvar rafları, pişirici gruplar, soğutucu gruplar, açık büfe ve teşhir ürünlerini firmalarla buluşturuyor. Aytim Endüstriyel Mutfak Ekipmanları sahibi Cenk Canbaz, fuar hakkında Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Canbaz, “Şirketimiz adına güzel bir fuar geçiriyoruz. Biz de büyük bir stant olarak yerimizi aldık. Alanya’nın ilgisi yüksek. İkinci gün olmasına rağmen güzel dönüşler aldık. Lazer kesim makinemizle üretim kapasitemizi daha da arttırdık. Alanya’ya özgü yüksek kapasiteli ürünlerimiz var. 5 yıldızlı bir otelin A’dan Z’ye tüm mutfak ekipmanlarını imal ediyoruz” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi