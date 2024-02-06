İşte çağımızın hastalığı... Kadınlarda görülme oranı 2 kat daha fazla

Medicana Sağlık Grubu doktoru ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, halk arasında kaygı bozukluğu olarak da adlandırılan anksiyetenin çağımızın hastalığı olduğunu ifade ederek özellikle de gençlerde ve kadınlarda sıklıkla görüldüğünün altını çizdi. Ayrıca söz konusu bu rahatsızlığın tedavi edilebildiğini belirten Dr. Hilal Dost, anksiyetesi olanlara önemli uyarılarda bulundu.

Bu rahatsızlığın yalnızca ülkemizde değil bütün dünyada sıkça görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Hilal Dost, anksiyetenin dünya nüfusunun yaklaşık %10'unu etkilediğini belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Hilal Dost, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: , “Kaygı bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı uzun yıllar yapılan araştırmalar sonrası tespit edildi. Ayrıca kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu. Anksiyete, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı ve çevresinde yaşadığı olumsuzluğa bağlı olarak hissettiği, bazen hiçbir uyarı olmaksızın da kendiliğinden ortaya çıkabilen kaygı, stres, huzursuzluk hali, baskı altında hissetme gibi genel bir psikolojik durum. Kaygı bozukluğu günümüzde artık stres, huzursuzluk, paniğin yerini alır hale geldi. Zaman zaman günlük hayatımızda yaşadığımız strese bağlı olarak anksiyete dediğimiz durumu kendimizde huzursuzluk, gerginlik, bunalmış gibi hissedebiliriz” dedi.

İnsan hayatını son derece olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Dr. Hilal Dost söz konusu rahatsızlığın tedavi edilebildiğini ve pek çok hastanın tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu belirtti. Dost, “Kaygı bozukluğu tanısında kişinin işlevselliğini bozması, günlük hayatını etkilemesi, içinde sürekli bir gerginlik, huzursuzluk hali, sürekli kendini baskı içinde hissetmesi gibi ve bunlarda baş etmede sorunlar yaşaması, işe gitmede zorlanması, ev işlerinde yapmakta güçlük çekmesi ve kişiler arasında bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur. Hastalar başta psikiyatri uzmanına umutsuz, sanki toparlayamayacak, iyi olmayacaklar gibi gelmekteler. Çünkü sürekli bir evham halinde, endişeli, düşünceli hali, devamlı en kötüsünü akla getirme gibi durumları hissetmektedirler. Bu da anksiyete bozukluğunun tanısıdır. Tedavide hastanın durumuna göre düzenli terapi uygulamaktayız. Terapi hastalarda çabuk sonuç aldığımız tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda ise hastanın yaşadığı sorunlara göre programlama yapılmaktadır. Bu anlamda belirtilerin 1 ya da bir kaçını yaşayanlar mutlaka bir psikiyatri uzmanına görünmesi, bu psikolojik rahatsızlığın daha farklı sorunlar çıkmasına engel olmak için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.