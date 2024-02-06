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Icardi ve Wanda Nara'dan kalça dansı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yer aldığı kliple gündeme geldi. Klibinde kalça dansı yaparak adından söz ettiren Wanda Nara kocasının kendisine tavsiye verdiği anları paylaştı.

Icardi ve Wanda Nara'dan kalça dansı mask
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kadar eşi de gündeme geliyor. Wanda Nara özellikle müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak şarkı çıkaran ve klip çeken Wanda Nara kalça dansıyla adından söz ettirmişti. Cesur sahnelerle gündeme gelen Icardi'nin eşi yeni bir paylaşımda bulundu.

Wanda Nara dans taktikleri aldığı eşiyle anlarını paylaştı. Icardi karısına dans tavsiyeleri verdi. Wanda Nara o anları "En iyi dans öğretmenim" notuyla yayınladı

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Şub 2024 - 14:23 - Magazin

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