Icardi ve Wanda Nara'dan kalça dansı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kadar eşi de gündeme geliyor. Wanda Nara özellikle müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak şarkı çıkaran ve klip çeken Wanda Nara kalça dansıyla adından söz ettirmişti. Cesur sahnelerle gündeme gelen Icardi'nin eşi yeni bir paylaşımda bulundu.
Wanda Nara dans taktikleri aldığı eşiyle anlarını paylaştı. Icardi karısına dans tavsiyeleri verdi. Wanda Nara o anları "En iyi dans öğretmenim" notuyla yayınladı
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.