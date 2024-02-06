Taksici dehşeti: Önce darbetti sonra silah çekti

Olay, 15 Temmuz Mahallesi'nde 30 Ocak Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre ters yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile taksi şoförü tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü aracından inerek şoförü darbetmeye başladı. Takside bulunan yolcu ve otomobildekiler araya girerek kavgayı ayırdı.
Kavga sonlandığı sırada otomobil sürücüsü tekrar araçtan inerek taksiye doğru koşup yanında bulunan silahı şoföre doğrulttu. Paniğe kapılan şoför hızla olay yerinden kaçarken yanında oturan yolcuda araçtan kaçmak isterken hareket halindeki taksiden düştü. Taksi şoförü yolcunun düşmesine aldırış etmeden olay yerinden kaçtı.
Yere düşen yolcu da ara sokağa girerek olay yerinden kaçtı. Silahlı kişi de otomobiline binerek sokaktan ayrıldı. Yaşananlar ve otomobil sürücüsünün taksi şoförüne silah doğrultup yolcunun yere düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.