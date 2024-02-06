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Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi mask
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Kaynak: DHA

# Sosyal, İstanbul

06 Şub 2024 - 14:03 - Asayiş

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