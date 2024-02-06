Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla...

Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra kendi yayınlarını yaparak gündeme gelen Bircan Bali Youtube'da yaptığı programa Bilgehan Aydın'ı konuk etti.
Programda bir süredir tutuklu olan Bahar Candan hakkında ağızları açık bırakan iddialar yer aldı.
DUYDUKLARINA İNANAMADI
Bilgehan Aydın konuşmasında "Mevzular şimdi çok, Bahar Candan'ın ben tanırım da hiç konuşmaz çenesi çok kapalıdır eee bir bomba vereyim mi bilmiyorum hani kafa kesen bir aile vardı hatırlıyor musun?" dedi.
Bircan Bali ise "He Cem Garipoğlu" dedi. Aydın ise devamında "Onun babasıyla neler olmuş 16 yaşındayken peşkeş çekilmiş" ifadelerini kullandı.
Bircan Bali ise duyduklarına inanamayarak "Bir dakika bir dakika Nida Garipoğlu" diyerek ne yapacağını bilemedi.
Aydın ise bunu Bahar Candan'ı söylediğini iddia etti. Münevver Karabulut'u canice öldüren Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu hakkındaki iddia ağızları açık bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.