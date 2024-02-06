Bahar Candan 16 yaşında Cem Garipoğlu'nun babasıyla...

Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra kendi yayınlarını yaparak gündeme gelen Bircan Bali Youtube'da yaptığı programa Bilgehan Aydın'ı konuk etti.

Programda bir süredir tutuklu olan Bahar Candan hakkında ağızları açık bırakan iddialar yer aldı.

DUYDUKLARINA İNANAMADI

Bilgehan Aydın konuşmasında "Mevzular şimdi çok, Bahar Candan'ın ben tanırım da hiç konuşmaz çenesi çok kapalıdır eee bir bomba vereyim mi bilmiyorum hani kafa kesen bir aile vardı hatırlıyor musun?" dedi.



Bircan Bali ise "He Cem Garipoğlu" dedi. Aydın ise devamında "Onun babasıyla neler olmuş 16 yaşındayken peşkeş çekilmiş" ifadelerini kullandı.



Bircan Bali ise duyduklarına inanamayarak "Bir dakika bir dakika Nida Garipoğlu" diyerek ne yapacağını bilemedi.



Aydın ise bunu Bahar Candan'ı söylediğini iddia etti. Münevver Karabulut'u canice öldüren Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu hakkındaki iddia ağızları açık bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi