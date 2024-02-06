06 Şub 2024 - 13:31- Asayiş G:

Antalya'da asker eğlencesi kabusa döndü

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Antalya Serik'te asker eğlencesinde kimliği belirsiz bir kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'da asker eğlencesi kabusa döndü mask
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Edinilen bilgiye göre olay Serik Eskiyörük mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi için toplanan bir grup gencin aralarında bulunduğu bir maganda tarafından tabanca ile peş peşe ateşlenen mermilerden biri yanlarında bulunan arkadaşlarına isabet etti.

Bir anda kanlar içinde yere yığılan A.K.'yı görenler hemen 112 acil yardım hattını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen ambulans ve jandarma ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı A. K. Serik devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradan  Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. 

Jandarma ekipleri, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı. Abdullah K.'nin Serik Belediyesinde zabıta olarak görev yaptığı öğrenildi

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06 Şub 2024 - 13:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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