Antalya'da asker eğlencesi kabusa döndü

Edinilen bilgiye göre olay Serik Eskiyörük mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi için toplanan bir grup gencin aralarında bulunduğu bir maganda tarafından tabanca ile peş peşe ateşlenen mermilerden biri yanlarında bulunan arkadaşlarına isabet etti.
Bir anda kanlar içinde yere yığılan A.K.'yı görenler hemen 112 acil yardım hattını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen ambulans ve jandarma ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı A. K. Serik devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradan Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı. Abdullah K.'nin Serik Belediyesinde zabıta olarak görev yaptığı öğrenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.