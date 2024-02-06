Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralandı... Saldırganlar vuruldu

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Ayrıca adliye önünde şüpheli çanta bulunduğu öğrenildi.

YERLİKAYA: 2 SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yerlikaya, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır" dedi.

SALDIRGANLAR DHKP/C MENSUBU ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi.

BAKAN TUNÇ: SİLAHLI SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, 'saldırıyı lanetliyorum' diyerek şöyle konuştu:

"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir"

Kaynak: DHA