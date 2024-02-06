Antalya ve Alanya'da Rus ve Ukraynalılar gidiyor nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.

Antalya ve Alanya'dan Rus ve Ukraynalıların özellikle geçinememe ve iş bulamama gibi sebeplerle Türkiye'den ayrılması ve yaşam şartlarını zorlaşması ile Türk vatandaşların memleketlerine göç etmesi sebebi ile bölgede yaşayan nüfus sayısı azaldı.

Antalya nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 milyon 696 bin 249 kişi oldu. Alanya nüfusu ise 2022 yılında 364 bin 180 iken 2023 yılında 359 bin 891’e geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi