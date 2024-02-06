İş Bankası 200.000 lira yatıracak: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın

İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilere yüzde 3,71 gibi oldukça düşük bir faiz oranı sunuluyor. Bu rekabetçi faiz oranı, diğer bankalara kıyasla İş Bankası’nı tercih etmeyi cazip hale getiriyor. Özellikle kamu bankalarının faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde, İş Bankası’nın bu adımı dikkat çekiyor.

Kredi vadeleri, BDDK talimatları doğrultusunda belirlenmiştir. Kredi tutarına göre vade süreleri şu şekildedir:

50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 ay,

50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay,

100.000 TL ve üzeri krediler için ise 12 ay.

Özellikle 200.000 TL ihtiyaç kredisi için sunulan fırsatlar dikkat çekici. Aylık yüzde 3,71 faiz oranıyla verilen bu kredi, 12 ay vadeli olarak sunulmaktadır. Bu durumda, aylık ödeme tutarı 22.340 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 268.000 TL’ye ulaşmaktadır. Ancak, bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyenlerin hızlı davranması gerekmektedir; çünkü başvurular sınırlı sayıdadır.