06 Şub 2024 - 11:28- Ekonomi G:

İş Bankası 200.000 lira yatıracak: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın

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Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılarla başa çıkmak isteyenler için İş Bankası önemli bir destek sunuyor. Yeni başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası, düşük faiz oranlarıyla nakit ihtiyacı olan bireylerin yanında olmayı hedefliyor. Bu kampanya, ekonomik zorluklarla mücadele edenler için büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

İş Bankası 200.000 lira yatıracak: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın mask
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İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilere yüzde 3,71 gibi oldukça düşük bir faiz oranı sunuluyor. Bu rekabetçi faiz oranı, diğer bankalara kıyasla İş Bankası’nı tercih etmeyi cazip hale getiriyor. Özellikle kamu bankalarının faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde, İş Bankası’nın bu adımı dikkat çekiyor.

Kredi vadeleri, BDDK talimatları doğrultusunda belirlenmiştir. Kredi tutarına göre vade süreleri şu şekildedir:

50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 ay,
50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay,
100.000 TL ve üzeri krediler için ise 12 ay.
Özellikle 200.000 TL ihtiyaç kredisi için sunulan fırsatlar dikkat çekici. Aylık yüzde 3,71 faiz oranıyla verilen bu kredi, 12 ay vadeli olarak sunulmaktadır. Bu durumda, aylık ödeme tutarı 22.340 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 268.000 TL’ye ulaşmaktadır. Ancak, bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyenlerin hızlı davranması gerekmektedir; çünkü başvurular sınırlı sayıdadır.

# yüzde

06 Şub 2024 - 11:28 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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