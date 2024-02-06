Depremin yıl dönümünde Hatay halkı öfkeli! Fahrettin Koca protesto edildi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da gerilim tavan yaptı.

KALABALIĞIN ARASINDAN GÜÇLÜKLE ÇIKABİLDİLER

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin birinci yılında bir araya gelen bölge halkı tarafından "istifa" sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Savaş ve Bakan Koca kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.

HATAY'DA KARANFİLLERLE SAYGI DURUŞU

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremlerin birinci yıl dönümünde Türkiye'nin her yerinden deprem bölgesi olan 11 ile akın oldu. Depremin en fazla yıkıma sebep olduğu illerden Hatay'da da saatler depremin meydana geldiği 04:17'de insanlar karanfillerle saygı duruşunda bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ VE FAHRETTİN KOCA'YA AĞIR PROTESTO

Anmada CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş ise büyük bir protesto ile karşılandı. Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı.

FAHRETTİN KOCA'YA DA TEPKİLER VARDI

Gazeteci Kazım Kızıl'ın kamerasına yansıyan görüntülerde Savaş'ın "yuhalamalar" ve "istifa" sloganları arasında kalabalıktan zorla çıkarıldığı görüldü. Yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de alanda bulunduğu esnada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik de ağır protestolar yaşandığı ifade edildi.