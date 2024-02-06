Dünya bu manşetleri attı: "Bir yıl geçti, yıkım devam ediyor"

Tam 1 yıl önce Türkiye art arda iki büyük depremle sarsıldı. 6 Şubat'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremden 9 saat 7 dakika sonra saat 13.24'te bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Resmi rakamlara göre; depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken 107 bin 213 kişi yaralandı. Aradan geçen bir yıla karşın acılar halen dün gibi...

Depremlerin birinci yılı dünya basınında da geniş yer buldu. Yabancı basın, deprem bölgesindeki durumu, kayıpları ve inşa sürecindeki belirsizleri yazdı.

POLITICO: ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ, YIKIM DEVAM EDİYOR

ABD'nin Politico haber sitesi, "Türkiye'deki depreminin üzerinden bir yıl geçti, yıkım devam ediyor" başlıklı haberinde, "Yüzlerce çocuk halen kayıp; aileleri çocuklarının enkaz altından çıkarıldığını ve yakınlardaki hastanelerde girişlerinin yapıldığını ama o günden bu yana kayıp olduklarını söylüyor" değerlendirmesine yer verdi.

Gönül Tol imzalı haberde, kadın ve çocuklara hukuki ve psikolojik destek için kurulan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin, ailelerden çocuklarının organ kaçakçılarının ve Menzil ile İsmailağa gibi tarikatların eline düştüğü yönünde şikayetler aldığı, hükümetin ise iddiaları reddettiği ifade edildi.

Depremlerde 3 milyonu aşkın kişinin yerinden edildiği belirtilen haberde, yüz binlerce kişinin konteyner ve çadırlarda yaşadığına, binlerce kişiye ise çadır bile verilmediğine, bu kişilerin yakınlarından yardım almak durumunda kaldığına dikkat çekildi.

CNN: 'ZİYARET EDECEK MEZARI OLAN İNSANLARA İMRENİYORUM'

ABD'nin CNN International haber sitesi, Maraş depremlerinin birinci yılına, "Türkiye'deki depremden kurtulanlar bir yıl sonra hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışıyor: 'Ziyaret edecek bir mezarlığı olan insanlara imreniyorum'" başlıklı haberinde yer ayırdı. Haberinde depreme Antep'te yakalanan Sezai Karabaş ve 6 yaşındaki kızı Şengül'ün hikayesine de yer veren CNN, Hatay'daki duruma da dikkat çekerek şehrin bazı bölgelerinin halen deprem sanki daha dün yaşanmış gibi göründüğüne işaret etti.

Hatay'daki ağır hasarlı pek çok binanın halen yıkılmayı beklediğini ifade eden CNN International, Antakya'nın merkezinde 'çok az yaşam belirtisi olduğuna, çok az binanın içinde halen yaşayan birileri varmış gibi göründüğüne' dikkat çekti. CNN'in haberinde de pek çok depremzedenin halen kayıp olan yakınlarını aradığı hatırlatıldı.

AP: DEPREMZEDELER 'SESİMİ DUYAN VAR MI?' DİYE SORUYOR

ABD'nin The Associated Press (AP) haber ajansı, "Türkiye geçen yıl yaşanan depremlerin enkazı arasında, ölen binlerce kişi için yas tutuyor" başlıklı haberinde, deprem bölgesinde yapılan anma etkinliklerinde merkezi ve yerel yönetim temsilcilerine yönelik protestolara dikkat çekti. AP, Antakya'daki öfkeli kalabalığın polisle karşı karşıya geldiğini, CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise konuşması sırasında yuhalandığını aktardı.

Antakya'daki anmada kalabalıkların "Sesimi duyan var mı?" diye bağırdığın yazan AP, hükümet yetkililerinin, iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçilerin bugün deprem bölgesinde olacağı bilgisi paylaşıldı. Ajans, haberinde, Malatya'da resmi etkinlikler dışında yapılacak etkinliklere getirilen üç günlük yasağa da dikkat çekti.

WP: TÜRKİYE YENİDEN İNŞA İÇİN ÇALIŞIYOR

Depremlerin birinci yılına "Yıkıcı depremden bir yıl sonra Türkiye yeniden inşa için çalışıyor" başlıklı haberinde yer veren ABD'nin The Washington Post (WP) gazetesi, depremlerde yakınlarını kaybeden kişilerden Sema Güleç'in anlatımlarını aktardı.

İskenderun yakınlarında 'sokaktan geçen herkeste oğlunun yüzünü aradığını' anlatan Güleç, deprem gecesi evinde olan 25 yaşındaki mimar oğlu Batuhan'ın akıbeti ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Aklımızda o kadar çok soru var ki. Ona ne oldu? Yaklaşık bir yıldır bir bitiş, bir kapanış olmadan yaşıyoruz. Günler ve geceler hep aynı."

GUARDIAN: CESUR SÖZLERE RAĞMEN İNŞADA BELİRSİZLİK HAKİM

İngiltere'nin The Guardian gazetesi, depremlerin birinci yılına ilişkin haberini "Cesur sözlere rağmen Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşasında belirsizlik hakim" başlığıyla yayımladı. Haberde, aradan geçen bir yıla rağmen, deprem bölgesinin yeniden inşası konusunda soru işaretlerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Depremde yaşanan yıkıma da işaret edilen haberde, 'pek çok kişi için ölü sayısının bu kadar büyük olmasının net bir suçlusunun olduğu, bunun da inşaat sektöründeki yolsuzluk olduğu' ifade edildi. The Guardian, bu durumun bir kanıtının da aynı bölgede ayakta kalan yapıların yanında yerle bir olan başka yapıların olması olduğunu yazdı.

Habere şu sözlerle son verildi: "Büyük fiziksel yıkımın ötesinde, insanların ülke çapında yaşadığı acıyı da kavraması bir o kadar zor; bu acı, pek çok kişi için tüm toplulukların yok olmasıyla daha da artmış durumda. Yeniden inşa, parlak yeni kuleler üretebilir ama toplulukların restorasyonu tamamıyla farklı bir zorluk teşkil ediyor."