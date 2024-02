06 Şub 2024 - 10:44 - Gündem

Dünya bu manşetleri attı: "Bir yıl geçti, yıkım devam ediyor"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerinin 1'inci yılı, dünya basınında geniş yer buldu. Politico, CNN, The Associated Press, The Washington Post ve The Guardian gazeteleri 6 Şubat depremlerindeki kayıpların akıbetini, inşa çabalarını ve halen konteyner ve çadırlarda kalan halkın şartlarını yazdı.