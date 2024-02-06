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Rusya Harkiv’i vurdu

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 6 Şubat’ın erken saatlerinde Rusya’nın Harkiv kentini bombaladığını, iki aylık bebeğin saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rusya Harkiv’i vurdu mask
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Harkiv bölgesinde 6 Şubat gecesi, düşman Bohodukhiv bölgesi Zolochiv köyünün orta kısmına roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, üç katlı bir otel yıkıldı. İnsanlar enkaz altında mahsur kaldı. Üç kadın kurtarıldı. Ne yazık ki iki aylık bir çocuk hayatını kaybetti” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# acil, çocuk

06 Şub 2024 - 10:40 - Dünya

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