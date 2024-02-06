Rusya Harkiv’i vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Harkiv bölgesinde 6 Şubat gecesi, düşman Bohodukhiv bölgesi Zolochiv köyünün orta kısmına roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, üç katlı bir otel yıkıldı. İnsanlar enkaz altında mahsur kaldı. Üç kadın kurtarıldı. Ne yazık ki iki aylık bir çocuk hayatını kaybetti” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi