Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak: İşte başvuru ve detayları

Türkiye'de milyonlarca işsiz gencin beklediği müjdeyi niyayet Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, “15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelini daha kamuya alıyoruz” açıklamasını yaparak vatandaşlara sevindirici bir haber verdi. Bu kapsamda yapılan bütçe görüşmeleri sonrasında Sağlık Bakanlığı, alınacak personelin branş dağılımını belirlemek üzere ÖSYM ile iş birliğine gitti.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞE BAŞVURU DETAYLARI VE ÖYSM KLAVUZU

Sağlık Bakanlığı’nın 35 bin personel alımı için ÖSYM’ye gönderdiği kılavuzun ve detayların, başvuru süreciyle birlikte yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Bu sürecin Şubat ayının ilk haftası içinde başlaması ve ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması öngörülüyor.

HANGİ BRANŞLARDA İŞE ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın bu dev alımında hem ÖSYM hem de İŞKUR’un kilit roller üstlendiği göz önünde bulunduruluyor. Branş dağılımının ÖSYM tarafından belirleneceği, aynı zamanda İŞKUR’un temizlik ve güvenlik personeli ilanları ile alıma katılacak vatandaşların ilgi odağı olduğu belirtiliyor.

PERSONEL ALIM BAŞVURU KLAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın 35 bin personel alımı başvuru kılavuzunun 1 Şubat itibariyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuz, başvuru şartları, süreç ve branş dağılımı hakkında detaylı bilgiler içerecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru şartları resmi olarak yayımlanmasa da, geçmiş yıllardaki alımlarda genel başvuru şartlarına dair bilgiler paylaşılmıştır. Başvuru sürecinin başlamasıyla adaylar, KPSS puanlarına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşme fırsatı elde edeceklerdir.

HANGİ BRANŞLARDA İŞE ALIM GERÇEKLEŞECEK?

35 bin sağlık personeli alımının, diğer sağlık birimlerine yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu dev alımı, ülkenin sağlık sistemini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Alımla ilgili detayların ilerleyen günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu süreç, sağlık sektörüne katılmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi