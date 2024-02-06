- Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak: İşte başvuru ve detayları

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işsiz gençlere ilaç gibi müjde geldi. Erdoğan Sağlık Bakanlığı'nın eksik kadroları için 35 bin personel alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı işe başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak: İşte başvuru ve detayları mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de milyonlarca işsiz gencin beklediği müjdeyi niyayet Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, “15 bini hemşire olmak üzere 35 bin  sağlık personelini daha kamuya alıyoruz” açıklamasını yaparak vatandaşlara sevindirici bir  haber verdi. Bu kapsamda yapılan bütçe görüşmeleri sonrasında Sağlık Bakanlığı, alınacak personelin branş dağılımını belirlemek üzere ÖSYM ile iş birliğine gitti.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞE BAŞVURU DETAYLARI VE ÖYSM KLAVUZU

Sağlık Bakanlığı’nın 35 bin personel alımı için ÖSYM’ye gönderdiği kılavuzun ve detayların, başvuru süreciyle birlikte yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Bu sürecin Şubat ayının ilk haftası içinde başlaması ve ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması öngörülüyor.

HANGİ BRANŞLARDA İŞE ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın bu dev alımında hem ÖSYM hem de İŞKUR’un kilit roller üstlendiği göz önünde bulunduruluyor. Branş dağılımının ÖSYM tarafından belirleneceği, aynı zamanda İŞKUR’un temizlik ve güvenlik personeli ilanları ile alıma katılacak vatandaşların ilgi odağı olduğu belirtiliyor.

PERSONEL ALIM BAŞVURU KLAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın 35 bin personel alımı başvuru kılavuzunun 1 Şubat itibariyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuz, başvuru şartları, süreç ve branş dağılımı hakkında detaylı bilgiler içerecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru şartları resmi olarak yayımlanmasa da, geçmiş yıllardaki alımlarda genel başvuru şartlarına dair bilgiler paylaşılmıştır. Başvuru sürecinin başlamasıyla adaylar, KPSS puanlarına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşme fırsatı elde edeceklerdir.

HANGİ BRANŞLARDA İŞE ALIM GERÇEKLEŞECEK?

35 bin sağlık personeli alımının, diğer sağlık birimlerine yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu dev alımı, ülkenin sağlık sistemini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Alımla ilgili detayların ilerleyen günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu süreç, sağlık sektörüne katılmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

# internet, sağlık, ilgili, haber, türkiye, İzmir

06 Şub 2024 - 10:23 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ehliyetlerde flaş değişiklik: Bunu yapmayanlar ceza yağacak! Son tarih verildi... mask
Ehliyetlerde flaş değişiklik: Bunu yapmayanlar ceza yağacak! Son tarih verildi...
TCMB o özelliği açtığını duyurdu: Kart kullanıcılarını sevindiren haber... mask
TCMB o özelliği açtığını duyurdu: Kart kullanıcılarını sevindiren haber...
Bu karar çok tartışılacak: Otopark ücretlerinde şaşırtan düzenleme! Daha fazla ödeyecekler... mask
Bu karar çok tartışılacak: Otopark ücretlerinde şaşırtan düzenleme! Daha fazla ödeyecekler...
Tüm belirtiler kırmızı alarm! Kredi kartı kullananlara kara haber: Kısıtlanıyor... mask
Tüm belirtiler kırmızı alarm! Kredi kartı kullananlara kara haber: Kısıtlanıyor...
Dolar altın... Uzman isim tüm yatırımcılara çağrıda bulundu: 5 gün sonra kıyamet kopacak... mask
Dolar altın... Uzman isim tüm yatırımcılara çağrıda bulundu: 5 gün sonra kıyamet kopacak...
‘2023’te 387 milyon 529 bin 500 TL kredi verdik’ mask
‘2023’te 387 milyon 529 bin 500 TL kredi verdik’
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber