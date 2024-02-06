Avrupa merkezli turizm değerlendirme kuruluşu Travel Data + Analiytics verilerine göre, Antalya ve Alanya'ya turizmde İspanya tehditi gündemde.

İspanya'nın daha çok yüksek gelirli kesimi çekerek Türkiye'ye dar gelirli turisti bırakması olasılığı gündemde. Peki 2024'te neler olacak, Türkiye ve Yunanistan'ın rekabetçi fiyatları karşısında İspanya nasıl bir pozisyon alacak?

2024 SEZONUNDA İSPANYA REZERVASYONLARI NE DURUMDA?

Alman iş ve turizm dergisi fvw'de yer alan habere göre, şu anda İspanya turizm endüstrisini besleyen şey bir çeşit 'rezervasyon patlaması'. Turespaña'nın Almanya-Berlin Müdürü Alvaro Blanco, "Yaz tatillerinin çok büyük bir kısmı geçen yıla göre bu yıl daha erken satıldığı için 2024 görünümü şu anda harika." diyor.

TÜRKİYE İSPANYA İLE REKABET EDEBİLİR Mİ?

İspanya'ya dönük yüksek rezervasyon akışı otel zincirleri ve büyük tur operatörleri tarafından da doğrulanıyor. Peki, geçtiğimiz yıl en yüksek fiyat artışı yaşanan destinasyonlardan biri olan İspanya Türkiye ve benzerleri ile nasıl rekabet edecek?

ANTALYA VE ALANYA'YA DARGELİRLİ TURİST GELİYOR

TDA'nın analizine göre 2019 yılında 96 euro olan İspanya'da bir kişinin rezervasyon harcaması 2023 yılında 122 euroya yükseldi. Bu nedenle Alman aileler tatil için İspanya yerine Türkiye'ye gittiler. Bu durum istatistiklere de yansıdı. TDA'ya göre, 2023 yılında İspanya'nın aldığı paket tatil misafiri sayısı yüzde 10 düşmesine rağmen paket tatil geliri yüzde 9 oranında arttı.

TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRLERİ ARTTI MI?

Buna karşın Türkiye, turizm gelirini yüzde 52 artırırken, turist sayısı yüzde 24 arttı. Bu şekilde Türkiye geçtiğimiz yıl pazar payını genişletti. Tur operatörleri bunun nedeninin iyi fiyat-performans olduğuna dikkat çekiyor.

"Türkiye-İspanya rekabeti bu yıl da devam edecek"

ANTALYA VE ALANYA ROTASINDA BÜYÜME VAR MI?

DER Touristik Batı Akdeniz Direktörü Nils Lübbe, İspanya ile doğu "Akdeniz destinasyonları arasındaki rekabetin bu yıl da devam etmesini beklediklerini söylüyor. Özellikle Türkiye'deki iyi fiyat-kalite dengesi, Mallorca'nın durumunu zorlaştırıyor. Ocak ayındaki popüler erken rezervasyon döneminde Antalya ve Alanya Mallorca'dan 4 kat daha popülerdi." dedi.

İSPANYA FİYATLARI YÜKSELTTİ

Turespaña'dan Alvaro Blanco ise İspanya'nın aşırı bir fiyat artışı olduğunu düşünmüyor. Balanco ""İspanya'nın tek başına pahalı hale geldiğine inanmıyorum. Bu doğru değil." derken, Rekabet olsun ya da olmasın, İspanya'da fiyat seviyelerinde önemli bir düşüş beklenmiyor. Ne TUI ne de FTI, İspanya'daki oranların 2019 seviyelerine gerilemesini beklemiyor. Ancak fiyatların normale dönmesini bekliyorlar.

İSPANYA'NIN ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA

TUI Grubu ise fiyatların enflasyonun altında arttığını belirterek, fiyatları neredeyse geçen yılla aynı seviyelerde olan Mallorca ve Fuerteventura'yı örnek gösteriyor. TUI, İspanya'daki enflasyonun Avrupa ortalamasının altında olduğuna da işaret ediyor.

KONAKLAMA YÜZDE 3-4 ARTACAK

Alltours da, 2023'te yaşanan büyük fiyat artışalarının ardından, bu yıl İspanya fiyatlarında yüzde 3-4 gibi ılımlı bir artış bekliyor. Schauinsland-Reisen de aynı görüşü paylaşıyor.

Balear Adaları'nın fiyatlarında da küçük artışlar bekleniyor. Tur operatörleri, "İspanya ana karasındaki fiyat artışları da ortalama yüzde 5 gibi ılımlı bir seviyede" diyor.

TEK NEDEN ENFLASYON DEĞİL

Tur operatörleri ve otel zincirleri, turistlerin daha fazla harcama yapmasını sadece fiyat artışıyla değil, aynı zamanda müşterilerin daha fazla ayrıcalık istemesiyle de açıklıyor. Örneğin TUI, süitlerin veya deniz manzaralı odaların her zaman ilk rezerve edilen odalar olduğunu söylüyor. Bu nedenle gezginler genellikle çok daha karmaşık ürünleri tercih ediyor. Veya TUI'nin ifadesiyle: "Konuklar sadece daha fazlasını istiyor."

Bu aynı zamanda Iberostar Group EMEA Ticari Başkan Yardımcısı Finn Ackermann tarafından da doğrulandı. "Daha kaliteli ürünlere ve oda tiplerine yönelik trend hız kesmeden devam ediyor" diyor.

Kaynak: Haber Merkezi