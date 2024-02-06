Belediye müdürü "4 gece yetmez" demişti! Antalya'daki cinsel ilişki skandalına gözaltı geldi

Antalya Aksu Belediyesi'nde yaşanan bir skandala ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Belediyede görevli bürokratın binasını yıkmamak adına yabancı uyruklu kadınla ahlaksız bir pazarlığa giriştiği anlara ilişkin video büyük tepki çekmişti.

"4 GECE YETMEZ, SENİ İDARE EDECEĞİZ"

Müdür olduğu ifade edilen söz konusu personelin, yabancı uyruklu kadına "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" dediği duyulurken, videonun ifşa olması sonrası belediye yetkilileri de harekete geçmişti.

USULSÜZ BİNALARI YIKMAMAK İÇİN PARA ALMIŞ

Konuşma sırasında kadının diğerlerini nasıl yıkmadınız demesi üzerine müdürün 'para aldık idare ettik' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Aksu Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, " Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer almıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gazeteci Ali Buldu'nun sosyal medya paylaşımına göre, skandal ifadeler kullanan müdür N.A. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında rüşvet ve cinsel taciz suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı.