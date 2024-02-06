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Belediye müdürü "4 gece yetmez" demişti! Antalya'daki cinsel ilişki skandalına gözaltı geldi

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Aksu Belediyesi'nde bir müdürün binasını yıktırmak istemeyen yabancı uyruklu bir kadına yaptığı ahlaksız teklif gizli kamera ile kaydedildi. Skandal ifadeler kullanan müdür N.A. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında rüşvet ve cinsel taciz suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı.

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Antalya Aksu Belediyesi'nde yaşanan bir skandala ilişkin görüntüler  sosyal medyada infial yaratmıştı. Belediyede görevli bürokratın binasını yıkmamak adına yabancı uyruklu kadınla ahlaksız bir pazarlığa giriştiği anlara ilişkin video büyük tepki çekmişti.

"4 GECE YETMEZ, SENİ İDARE EDECEĞİZ"

Müdür olduğu  ifade edilen söz konusu personelin, yabancı uyruklu kadına "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" dediği duyulurken, videonun ifşa olması sonrası  belediye yetkilileri de harekete geçmişti.

USULSÜZ BİNALARI YIKMAMAK İÇİN  PARA ALMIŞ

Konuşma sırasında kadının diğerlerini nasıl yıkmadınız demesi üzerine müdürün 'para aldık idare ettik' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Aksu Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "  Son günlerde bir belediye personelimiz ile  ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri  yer almıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gazeteci Ali Buldu'nun sosyal medya paylaşımına göre, skandal ifadeler kullanan müdür N.A. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında rüşvet ve cinsel taciz suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı.

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06 Şub 2024 - 09:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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